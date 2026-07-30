Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre %0,9 artarak 98,9'dan 99,8'e yükseldi. Böylece endeks, ekonomiye ilişkin iyimser ve kötümser beklentilerin ayrım noktası olarak kabul edilen 100 puan eşiğine yaklaşmış oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Temmuz ayında ekonomik güven endeksindeki artışta tüketici güvenindeki yükseliş etkili oldu. Tüketici güven endeksi aylık bazda %2,2 artışla 89,8'e yükselirken, haziran ayında da endeks %2,5 artış kaydetmişti.

Hizmet sektöründe güven endeksi %1,4 artarak 112'ye, inşaat sektörü güven endeksi ise %0,6 yükselişle 83,5'e çıktı.

REEL KESİM VE PERAKENDEDE GERİLEME

Ekonomik güven endeksindeki yükselişe karşın bazı sektörlerde zayıflama görüldü. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi temmuz ayında %0,8 azalarak 101,2'ye gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi de %1,6 düşüşle 111 seviyesine indi.