Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde otomotiv ithalatına ilişkin devam eden panel sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, yerli otomotiv sanayisini korumaya yönelik uygulanan tedbirlerin meşru olduğunu vurgularken, panel raporundaki bazı değerlendirmelere katılmadığını belirterek DTÖ mekanizmaları kapsamında hukuki gözden geçirme sürecini başlatacağını duyurdu.

DTÖ RAPORUNDAKİ BAZI DEĞERLENDİRMELERE İTİRAZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik dönüşüm, artan korumacılık eğilimleri ve küresel rekabet nedeniyle dış ticaret politikalarının daha hassas şekilde yürütülmesinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin, yerli ve milli sanayiyi korumak, yeni sanayi alanlarında üretim kapasitesini geliştirmek, ihracatçıların rekabet gücünü artırmak ve tüketici güvenliği ile refahını sağlamak amacıyla ticaret politikası araçlarını dengeli şekilde kullandığı vurgulandı.

OTOMOTİV İTHALATINA YÖNELİK TEDBİRLER SAVUNULDU

Açıklamada, otomotiv sektöründe son yıllarda artan haksız rekabet koşulları nedeniyle yerli üretimin devamlılığını sağlamak, elektrikli araç dönüşümünü desteklemek ve tüketici güvenliğini korumak amacıyla ithalata yönelik çeşitli tedbirlerin uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

İki yıl önce DTÖ nezdinde başlatılan panel süreci sonucunda hazırlanan raporda, Türkiye'nin uygulamalarının sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde makul bulunduğu, ancak bazı tedbirlerin uygulanış biçimine ilişkin eleştiri ve tavsiyelere yer verildiği belirtildi.

"BAZI DEĞERLENDİRMELERİ PAYLAŞMIYORUZ"

Ticaret Bakanlığı, panel raporundaki bazı değerlendirmelere katılmadığını belirterek, raporun otomotiv sektöründeki elektrifikasyon süreci ile son 30 yılda yaşanan teknolojik gelişmeleri yeterince dikkate almadığını savundu.

Bakanlık, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı koruyan ve tüketici güvenliğini önceleyen tedbirleri uygulamaya devam edeceğini vurguladı.

TÜRKİYE HUKUKİ GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİNİ BAŞLATACAK

Açıklamada, DTÖ panel raporlarının nihai karar niteliği taşımadığına dikkat çekilerek, hukuken uygun bulunmayan değerlendirmeler için DTÖ mekanizmaları kapsamında hukuki gözden geçirme hakkının kullanılacağı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine desteğin sürdüğünü belirterek, aşırı sübvansiyonlar ve fazla kapasitenin bozduğu uluslararası rekabet ortamında ticaret politikası araçlarının kullanılmasının meşru ve gerekli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, DTÖ üyesi ülkelerle dengeli ve adil ticaret anlayışı doğrultusunda istişarelerini sürdüreceği de açıklamada yer aldı.