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Birikimlerini mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların faiz getirilerini yakından takip ediyor. Peki, 2 milyon TL'sini vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı hangi bankada ne kadar net kazanç elde ediyor?

32 günlük vadede 2 milyon TL mevduatı bulunan yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları, net kazanç ve vade sonu bakiyeleri de netleşti.

Yapılan hesaplamalara göre, 32 günlük vadede en yüksek net kazanç 60 bin 408,99 TL ile Hayat Finans tarafından sunulurken, Akbank, DenizBank ve QNB de 60 bin TL'nin üzerinde getiri sağlıyor.

Mevduatta faiz yarışı kızıştı! İşte 2 milyon TL nin 32 günlük getirisi, Görsel 1

2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Banka Faiz / Kâr Payı Oranı Net Kazanç Vade Sonu Bakiye
Hayat Finans %41,76 60.408,99 TL 2.060.408,99 TL
Akbank %41,50 60.032,88 TL 2.060.032,88 TL
DenizBank (Vadeli) %41,50 60.032,88 TL 2.060.032,88 TL
DenizBank (E-Mevduat) %41,50 60.032,88 TL 2.060.032,88 TL
QNB %41,50 60.032,88 TL 2.060.032,88 TL
Garanti BBVA %41,00 59.309,59 TL 2.059.309,59 TL
Ziraat Dinamik %41,00 59.309,59 TL 2.059.309,59 TL
GetirFinans %41,00 59.309,59 TL 2.059.309,59 TL
ING %41,00 59.309,59 TL 2.059.309,59 TL
Odea %41,00 59.309,59 TL 2.059.309,59 TL
Anadolubank %46,00 57.482,17 TL 2.057.482,17 TL
ON Dijital %40,00 57.863,01 TL 2.057.863,01 TL
Enpara %40,00 57.863,01 TL 2.057.863,01 TL
Türkiye İş Bankası %39,00 56.416,44 TL 2.056.416,44 TL
Halkbank %36,00 52.076,71 TL 2.052.076,71 TL
Ziraat Katılım %37,00 (Kâr Payı) 44.206,33 TL 2.044.206,33 TL

Bankaların uyguladığı faiz oranları ve kâr payı oranları; müşterinin yeni veya mevcut müşteri olması, kampanya şartları ve yatırım tutarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırım kararı öncesinde bankaların güncel kampanya koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

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