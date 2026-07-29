Kanadalı varlık yönetim şirketi SIA Wealth Management'ın Baş Piyasa Stratejisti Colin Cieszynski, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve enflasyon risklerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Uzman isim, Fed'in en erken Eylül ayına kadar faizlerde bekle-gör politikası izleyebileceğini ifade ederken, bu süreçte altın fiyatlarının yatay seyrini koruyabileceğini söyledi.

Kitco News'e değerlendirmelerde bulunan Cieszynski, savaş risklerinin önemli ölçüde fiyatlandığını ancak piyasadaki belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığını dile getirdi. Ons altının 5.500 dolar seviyesinden 4.000 dolar bandına gerilemesine rağmen mevcut fiyatların hâlâ yüksek olduğuna dikkat çeken stratejist, olası faiz artışı beklentilerinin yatırımcılar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

PETROL VE ENFLASYON UYARISI

Petrol fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki aylarda enflasyonu yeniden hızlandırabileceğini belirten Cieszynski, bu durumun ABD dolarını güçlendirebileceğini ve bunun da altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

Fed'in Çarşamba günü gerçekleştireceği FOMC toplantısına ilişkin beklentilerini de paylaşan Cieszynski, yaz aylarında radikal politika değişiklikleri beklemediğini söyledi. Fed'in Haziran ayında görülen enflasyon düşüşünün kalıcı olup olmadığını görmek isteyeceğini belirten stratejist, yeni ekonomik projeksiyonlar ve para politikası açısından Eylül ayının kritik önem taşıdığını vurguladı.

"ALTINDA TOPARLANMA 3 İLA 6 AY SÜREBİLİR"

Piyasaların denge arayışının devam ettiğini belirten Cieszynski, altın piyasasında toparlanma sürecinin 3 ila 6 ay sürebileceğini ifade etti. Yaklaşan ara seçimlerin de Fed'in hareket alanını sınırlayabileceğini söyleyen uzman isim, Ekim ayında da faiz cephesinde önemli bir adım beklemediğini dile getirdi.

Cieszynski, Fed'in piyasalarda yeni bir dalgalanmaya neden olmamak adına temkinli davranacağını belirterek, sonbahar hatta 2027'nin başına kadar altın fiyatlarında yatay görünümün korunabileceğini öngördü.

BU HAFTA İÇİN ONS ALTIN TAHMİNİ

Uzman stratejist, Çarşamba günü açıklanacak faiz kararının ardından altın fiyatlarında sert bir kırılma beklemediğini belirtti. Yaz dönemi ve bilanço sezonunda piyasaların daha sakin seyredeceğini ifade eden Cieszynski, ons altının bu hafta 3.960 ile 4.170 dolar bandında işlem görmeye devam edeceğini tahmin etti.

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