Şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal kredi notları teyit edilirken, görünümü ise "Durağan" olarak belirlendi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun yaptığı değerlendirmeye göre, Hedef Holding'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR AA-", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise "TR A1" olarak teyit edildi. Şirketin kredi notu görünümü ise "Durağan" olarak korundu.

HİSSELER TABAN OLDU

Öte yandan, son bir yılda yatırımcısına yüzde 3207 getiri sağlayan HEDEF hisseleri, 29 Temmuz günü saat 14.45 itibarıyla taban fiyattan işlem gördü. Hisseler 216 TL seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Kredi notunun teyit edilmesi, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine ilişkin mevcut değerlendirmelerin korunduğuna işaret ederken, yatırımcılar hisse fiyatındaki sert hareketleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot İnfo Yatırım 50.172 Destek Yatırım 50.000 Bank of America 47.324 Allbatross Yatırım 18.000 Meksa Yatırım 12.001

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Yatırım Finansman 99.846 Midas 41.980 Vakıf Yatırım 30.237 İş Yatırım 23.888 A1 Capital 17.440

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.