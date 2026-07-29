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Son bir yılda yatırımcısına yüzde 3207 kazandırarak Borsa İstanbul'un en dikkat çeken hisseleri arasında yer alan Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) için kredi derecelendirme raporu açıklandı.

Şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal kredi notları teyit edilirken, görünümü ise "Durağan" olarak belirlendi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun yaptığı değerlendirmeye göre, Hedef Holding'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR AA-", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise "TR A1" olarak teyit edildi. Şirketin kredi notu görünümü ise "Durağan" olarak korundu.

HİSSELER TABAN OLDU

Öte yandan, son bir yılda yatırımcısına yüzde 3207 getiri sağlayan HEDEF hisseleri, 29 Temmuz günü saat 14.45 itibarıyla taban fiyattan işlem gördü. Hisseler 216 TL seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Kredi notunun teyit edilmesi, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine ilişkin mevcut değerlendirmelerin korunduğuna işaret ederken, yatırımcılar hisse fiyatındaki sert hareketleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

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Yüzde 3207 kazandıran HEDEF için kredi notu açıklandı!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

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