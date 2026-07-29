Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: MAGEN), 29 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Genel Kurul'da alınan kâr payı dağıtım kararını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, 2025 hesap dönemine ilişkin herhangi bir temettü dağıtımı yapılmaması yönündeki yönetim kurulu teklifi, Genel Kurul'da ortakların onayından geçti.

KAP'ta yayımlanan bildirimde, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı oluşması nedeniyle 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı belirtildi.

Bu kapsamda yönetim kurulunun temettü dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edildi.

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KARARIN GEREKÇESİ NET DÖNEM ZARARI

Şirket, temettü dağıtılmaması kararının temel gerekçesi olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarında oluşan net dönem zararını gösterdi. Bu nedenle ortaklara nakit veya bedelsiz pay şeklinde herhangi bir kâr payı dağıtımı yapılmayacak.