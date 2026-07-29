İş Yatırım'ın alım tarafında DAPGM ilk sırada yer alırken, ISCTR, ENTRA, YKBNK ve PSGYO hisseleri de öne çıktı. Satış tarafında ise TSPOR, SASA, TVIEHV, PEKGY ve ANILKV hisselerinde yoğun işlemler gerçekleşti.

En fazla alım yaptığı hisseler

Hisse Net Lot DAPGM 27.885.718 ISCTR 11.394.371 ENTRA 8.054.131 YKBNK 7.584.754 PSGYO 5.464.180

En fazla satış yapılan hisseler

Hisse Net Lot TSPOR -14.484.602 SASA -10.945.335 TVIEHV -7.490.437 PEKGY -7.391.813 ANILKV -7.384.087

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