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Borsada İş Yatırım'ın en fazla alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. Verilere göre kurum, günün bu bölümünde 560 milyon 525 bin 838 TL net satış gerçekleştirdi.

İş Yatırım'ın alım tarafında DAPGM ilk sırada yer alırken, ISCTR, ENTRA, YKBNK ve PSGYO hisseleri de öne çıktı. Satış tarafında ise TSPOR, SASA, TVIEHV, PEKGY ve ANILKV hisselerinde yoğun işlemler gerçekleşti.

En fazla alım yaptığı hisseler

Hisse Net Lot
DAPGM 27.885.718
ISCTR 11.394.371
ENTRA 8.054.131
YKBNK 7.584.754
PSGYO 5.464.180

İş Yatırım ın alıp sattığı hisseler belli oldu, Görsel 1

En fazla satış yapılan hisseler

Hisse Net Lot
TSPOR -14.484.602
SASA -10.945.335
TVIEHV -7.490.437
PEKGY -7.391.813
ANILKV -7.384.087

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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