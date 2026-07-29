Borsada İş Yatırım'ın en fazla alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. Verilere göre kurum, günün bu bölümünde 560 milyon 525 bin 838 TL net satış gerçekleştirdi.
İş Yatırım'ın alım tarafında DAPGM ilk sırada yer alırken, ISCTR, ENTRA, YKBNK ve PSGYO hisseleri de öne çıktı. Satış tarafında ise TSPOR, SASA, TVIEHV, PEKGY ve ANILKV hisselerinde yoğun işlemler gerçekleşti.
En fazla alım yaptığı hisseler
|Hisse
|Net Lot
|DAPGM
|27.885.718
|ISCTR
|11.394.371
|ENTRA
|8.054.131
|YKBNK
|7.584.754
|PSGYO
|5.464.180
En fazla satış yapılan hisseler
|Hisse
|Net Lot
|TSPOR
|-14.484.602
|SASA
|-10.945.335
|TVIEHV
|-7.490.437
|PEKGY
|-7.391.813
|ANILKV
|-7.384.087
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