2026 yılının başında ons altın için 5 bin dolar ve üzeri tahminlerde bulunan dünyanın önde gelen bankaları, jeopolitik gelişmeler ve piyasa koşullarındaki değişimlerin ardından hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etmeye başladı.

ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve ateşkes umutlarının zayıflamasıyla birlikte ons altın 4 bin dolar seviyesinde tutunma mücadelesi veriyor. Piyasalarda yeni bir düşüş dalgasının etkili olduğu değerlendirilirken, birçok analist 4 bin dolar seviyesini kritik destek olarak görüyor.

Yılın ilk aylarında altın için oldukça iyimser tahminler paylaşan küresel finans kuruluşları ise son raporlarında beklentilerini aşağı çekti. Böylece yıl sonuna ilişkin tahminlerde 5 bin dolar seviyesinden daha düşük hedefler öne çıkmaya başladı.

İşte dünya devlerinin güncellenen altın tahminleri

Kurum 2026 Yıl Sonu Ons Altın Tahmini Goldman Sachs 4.900 dolar HSBC 4.750 dolar UBS 4.600 dolar JPMorgan 4.500 dolar Commerzbank 4.500 dolar

Tabloda yer alan tahminlere göre en iyimser beklenti 4.900 dolar ile Goldman Sachs'a ait olurken, JPMorgan ve Commerzbank yıl sonu için 4.500 dolar seviyesini öngörüyor.

Kaynak: CNBC-e

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