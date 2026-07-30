Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN), halka arz sonrası yaşadığı sert fiyat hareketleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 28 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve ilk iki işlem gününü tavan fiyattan tamamlayan hisseler, bugün ise yoğun satış baskısıyla taban fiyata geriledi.

20 TL'den halka arz edilen METEN payları, 30 Temmuz saat 11.20 itibarıyla yüzde 10 düşüşle 21,78 TL seviyesinde işlem gördü.

Satış baskısının öne çıktığı günde aracı kurum dağılımı da belli oldu.

İLK 5 ALICI 6,817 MİLYON LOT ALDI

Saat 11.20 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 6.817.257 lot olarak gerçekleşti. En fazla alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet BULLS 1.900.791 21,702 TL Ziraat 1.769.923 24,493 TL Deniz 1.659.439 22,917 TL Vakıf 780.054 24,695 TL Midas 707.050 24,598 TL

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet A1 -6.198.330 25,413 TL İnfo -3.538.414 25,718 TL Tera -1.336.208 25,776 TL Marbaş -949.197 25,533 TL Colendi -235.526 17,163 TL

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