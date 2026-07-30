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İlk iki işlem gününde tavan serisi ile gündem olan Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) bugün taban oldu. Elden çıkaran aracı kurumlar belli oldu.

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN), halka arz sonrası yaşadığı sert fiyat hareketleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 28 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve ilk iki işlem gününü tavan fiyattan tamamlayan hisseler, bugün ise yoğun satış baskısıyla taban fiyata geriledi.

20 TL'den halka arz edilen METEN payları, 30 Temmuz saat 11.20 itibarıyla yüzde 10 düşüşle 21,78 TL seviyesinde işlem gördü.

Satış baskısının öne çıktığı günde aracı kurum dağılımı da belli oldu.

İLK 5 ALICI 6,817 MİLYON LOT ALDI

Saat 11.20 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 6.817.257 lot olarak gerçekleşti. En fazla alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet
BULLS 1.900.791 21,702 TL
Ziraat 1.769.923 24,493 TL
Deniz 1.659.439 22,917 TL
Vakıf 780.054 24,695 TL
Midas 707.050 24,598 TL

METEN de sert satış! Taban olan hisseyi kim elden çıkardı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet
A1 -6.198.330 25,413 TL
İnfo -3.538.414 25,718 TL
Tera -1.336.208 25,776 TL
Marbaş -949.197 25,533 TL
Colendi -235.526 17,163 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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