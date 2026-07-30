İlk iki işlem gününde tavan serisi ile gündem olan Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) bugün taban oldu. Elden çıkaran aracı kurumlar belli oldu.
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN), halka arz sonrası yaşadığı sert fiyat hareketleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 28 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve ilk iki işlem gününü tavan fiyattan tamamlayan hisseler, bugün ise yoğun satış baskısıyla taban fiyata geriledi.
20 TL'den halka arz edilen METEN payları, 30 Temmuz saat 11.20 itibarıyla yüzde 10 düşüşle 21,78 TL seviyesinde işlem gördü.
Satış baskısının öne çıktığı günde aracı kurum dağılımı da belli oldu.
İLK 5 ALICI 6,817 MİLYON LOT ALDI
Saat 11.20 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 6.817.257 lot olarak gerçekleşti. En fazla alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Ortalama Maliyet
|BULLS
|1.900.791
|21,702 TL
|Ziraat
|1.769.923
|24,493 TL
|Deniz
|1.659.439
|22,917 TL
|Vakıf
|780.054
|24,695 TL
|Midas
|707.050
|24,598 TL
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Ortalama Maliyet
|A1
|-6.198.330
|25,413 TL
|İnfo
|-3.538.414
|25,718 TL
|Tera
|-1.336.208
|25,776 TL
|Marbaş
|-949.197
|25,533 TL
|Colendi
|-235.526
|17,163 TL
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