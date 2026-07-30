Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) payları, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu bir başlangıç yaptı. Hisse, açılışta %9,89 yükselişle 50,20 TL tavan fiyattan işlem görmeye başlarken, ilk dakikalarda alım emirleri dikkat çekti.

30 Temmuz Perşembe günü saat 09.55 itibarıyla MASFN hissesinde tavanda bekleyen 2,78 milyon lot bulunurken, işlem hacmi 145,18 milyon TL seviyesine ulaştı.

TAVAN BOZULDU

İlerleyen dakikalarında hissede satışların artmasıyla birlikte tavan fiyat seviyesi korunamadı. Saat 10.21 itibarıyla MASFN hissesi 45,28 TL seviyesine gerilerken, günlük değişim %-0,88 olarak gerçekleşti.

Böylece açılışta tavan fiyattan işlem gören hisse, ilk işlem saatinde gelen satışlarla halka arz fiyatı olan 45,68 TL seviyesinin de altına geriledi.

MASFN Aracı Kurum Dağılımı (TSİ 10.24)

İlk 5 Alıcı: 1.605.768 lot

İlk 5 Satıcı: 2.349.389 lot

Net: -743.621 lot

En Çok Alan Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Ortalama Maliyet (TL) A1 Capital 382.740 12,28 50,204 Vakıf Yatırım 375.677 12,06 48,421 Midas 294.306 9,44 49,764 Ziraat Yatırım 284.636 9,13 49,003 Tacirler Yatırım 268.409 8,61 48,761