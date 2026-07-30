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Masfen Enerji (MASFN), Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe tavan fiyatla başladı. Ancak yoğun işlemlerin ardından tavan bozuldu.

Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) payları, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu bir başlangıç yaptı. Hisse, açılışta %9,89 yükselişle 50,20 TL tavan fiyattan işlem görmeye başlarken, ilk dakikalarda alım emirleri dikkat çekti.

30 Temmuz Perşembe günü saat 09.55 itibarıyla MASFN hissesinde tavanda bekleyen 2,78 milyon lot bulunurken, işlem hacmi 145,18 milyon TL seviyesine ulaştı.

TAVAN BOZULDU

İlerleyen dakikalarında hissede satışların artmasıyla birlikte tavan fiyat seviyesi korunamadı. Saat 10.21 itibarıyla MASFN hissesi 45,28 TL seviyesine gerilerken, günlük değişim %-0,88 olarak gerçekleşti.

Böylece açılışta tavan fiyattan işlem gören hisse, ilk işlem saatinde gelen satışlarla halka arz fiyatı olan 45,68 TL seviyesinin de altına geriledi.

MASFN Aracı Kurum Dağılımı (TSİ 10.24)

İlk 5 Alıcı: 1.605.768 lot
İlk 5 Satıcı: 2.349.389 lot
Net: -743.621 lot

En Çok Alan Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Ortalama Maliyet (TL)
A1 Capital 382.740 12,28 50,204
Vakıf Yatırım 375.677 12,06 48,421
Midas 294.306 9,44 49,764
Ziraat Yatırım 284.636 9,13 49,003
Tacirler Yatırım 268.409 8,61 48,761
En Çok Satan Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Ortalama Maliyet (TL)
Garanti BBVA Yatırım -759.710 24,38 49,611
Deniz Yatırım -632.430 20,30 48,244
OYAK Yatırım -443.875 14,24 49,962
QNB Yatırım -258.577 8,30 49,478
Colendi Menkul -254.797 8,18 49,302

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