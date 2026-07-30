Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentilere paralel olarak sabit bırakmasının ardından yatırımcıların odağı bugün açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi. Yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi takip edilirken, küresel tarafta ABD'nin enflasyon göstergesi olarak yakından izlenen PCE verisi, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve büyüme rakamları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

FED KARARI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ÖNE ÇIKTI

Fed, son toplantısında politika faizini değiştirmezken, Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyon hedefinden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Açıklamalar, bankanın para politikasında temkinli duruşunu koruyacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Jeopolitik tarafta ise tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine düzenlenen dron saldırısına çok sert karşılık verileceğini açıklarken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlattığını duyurması Orta Doğu'daki gerilimi yeniden artırdı. Rusya da Kiev ve Lviv'in de aralarında bulunduğu yedi bölgede askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Yurt içinde ise Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınması günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

BUGÜN PİYASALAR HANGİ VERİLERE ODAKLANACAK?

Piyasaların odağında bugün Türkiye'de açıklanacak işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi bulunuyor. Küresel tarafta ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'de PCE enflasyon verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'nin öncü büyüme verileri yakından izlenecek.

Söz konusu verilerin, başta küresel risk iştahı olmak üzere döviz kurları, emtia fiyatları ve hisse senedi piyasalarının kısa vadeli yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da ise yatay açılış bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 29 Temmuz 2026 tarihinde yapılan şirket bildirimlerinden derlenen önemli gelişmeler şu şekilde;

BEWEN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 – 31 Temmuz’da toplanacak.

QUICK – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 – 31 Temmuz’da toplanacak.

AZTEK – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ASUZU – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ARCLK – Şirketin, 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

AYES – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 755 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında tahvil ihracı bugün tamamlanacak.

ARMGD – Kazankistan’da Mergen Kazakhstan ve Agrost Limited unvanlı şirketlerin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

ARMGD – Şirket tarafından 760.000 dolar yatırım bedelli biyolojik atıksu arıtma tesisinin devreye alındığı açıklandı.

ATATP – Şirket bağlı ortaklığı ATP Capital tarafından Voltivo Elektrikli Taşıt Teknolojileri unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

BAGFS – Bazı yatırımcılar tarafından şirket genel kurulunun iptali davası kapsamında yatırımcılardan birinin davadan feragat ettiği açıklandı.

BAGFS – Mahkeme tarafından şirketin 06.03.2026 tarihli olağan genel kurulunda alınan sermaye artırımı ve diğer genel kurul kararlarının yürütmesinin durdurulmasına yönelik tüm ihtiyati tedbir taleplerini reddettiği ve genel kurul kararlarının uygulanmasının önünde hukuki bir engel kalmadığı açıklandı.

BIGEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ağustos’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 28 Ağustos’a kadar uzatıldı.

BRKVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 425,7 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması kapsamında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

CLEBI – PT Celebi Aviation Indonesia ve PT Prathita Titiannusantara’nın sermayelerinin artırılmasına, şirket tarafından sermaye artırımlarına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

DYOBY – 106 gün vadeli 40,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

CVKMD – Şirket ile Trafigura arasındaki stratejik iş birliği kapsamında imzalanan 70 milyon dolarlık ön ödeme sözleşmesi kapsamında, tutarın şirket hesaplarına yatırıldığı açıklandı.

DGATE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun A(tr) olarak belirlendiği açıklandı.

FONET – Şirketin, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 aylık SBYS Hizmet Alımı sözleşmesini 198,5 milyon TL bedelle imzaladığı açıklandı.

GARAN – Bankanın 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

GARFA – Yurt dışında 100 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HEDEF – Turkrating tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

HATEK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

HURGZ – Adana’da bulunan DPC Şubesi envanterinin 36,6 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

INDES – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den A-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 551 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

IZMDC – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

KARCL – Şirket payları 31 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KAREL – SPK tarafından şirketin tahsisli sermaye artırımı kapsamında daha önce 12,79 TL olarak belirlenen pay satış fiyatının, sürenin dolması nedeniyle 10,36 TL'ye düşürülerek ihraç belgesinin güncellenmesi talebini olumsuz karşıladığı açıklandı.

LXGYO – Likidite Sağlayıcılık kapsamında aracı kurumu ile anlaşma yapıldığı açıklandı.

MIATK – Şirket ile TÜSEB arasında teknik destek hizmet alımına ilişkin sözleşmenin 7,5 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

MAGEN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

MEKAG – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Meka İthalat İhracat’ın 651.700 euroluk sipariş aldığı açıklandı.

MASFN – Şirket payları 30 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MARMR – Şirketin, Polisan Kansai Boya Sanayi’yi 93 milyon dolara satışı kapsamında pay devir sözleşmesi imzalandığı, önemli nitelikte işlem olması kapsamında 2,60 TL ayrılma hakkı belirlendiği açıklandı.

MTRKS – Vahithan Berk Bolel tarafından 152.264 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ODINE – VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

OYYAT – 90 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

OZATD – Şirketin, 2,3 milyon dolar tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

PRDGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

RYSAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA(tr)’den AA+(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

SASA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

TUPRS – Moody’s tarafından şirketin kredi notunun korunduğu açıklandı.

YEOTK – Şirketin 9,8 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

TOASO – Şirketin 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Rene Mitongo Muteba’nın 3 milyon euroya satın alındığı, futbolcu ile 4 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya her sezon 675.000 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

TEHOL – Şirket bağlı ortaklığı Tera Robotik ile Lumison Teknoloji arasında münahsır Alt Distribütörlük, Sistem Entegratörlüğü ve Stratejik İşbirliği Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

VESBE – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

YKBNK – Banka tarafından 2 farklı yatırımcı ile 10 ile 12 yıl vadeler arasında toplam 300 milyon dolar ve 100 milyon euro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi gerçekleştirildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BULGS – Şirket sermayesinin 268 milyon TL’den %646,27 oranında bedelsiz olarak 1,7 milyar TL artışla 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

CVKMD – Şirket sermayesinin 1,4 milyar TL’den %170 oranında bedelli olarak 2,4 milyar TL nakden artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KRTEK – Şirket sermayesinin 35,1 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 105,3 milyon TL nakden artışla 140,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KTLEV – Şirket sermayesinin 2,1 milyar TL’den %238,2 oranında bedelsiz olarak 4,9 milyar TL artışla 7 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TDGYO – Şirket sermayesinin 69 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 138 milyon TL nakden artışla 207 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

VKGYO – Şirket sermayesi 10 Ağustos’ta 3,5 milyar TL’den %27,54 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilecek.

YEOTK – Şirket sermayesi yarın 355 milyon TL’den %133,80 oranında bedelsiz olarak 950 milyon TL artışla 4,4 milyar TL’ye yükseltilecek.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi MOPAS 0,2747 0,2335 %0,94 31.07.2026 TBORG 9,5209 8,0828 %7,66 02.09.2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan 29 Temmuz 2026 tarihli bildirimlere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin gerçekleştirdiği pay alım ve satım işlemleri şöyle;

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.150.000 adet pay 3,31 – 3,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000 adet pay 71,00 TL fiyattan geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 360.000 adet pay 386,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 8,69 – 8,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,67 TL fiyattan 7.131.502 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,19’a yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 19,94 – 20,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZFAS – Geri alınan 88.000 adet pay, pay başına 71,65 TL’den satılırken, satış sonucunda 6,1 milyon TL kazanç elde edildi.

METRO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.400.000 adet pay 7,66 – 7,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

TMPOL – Pardus Portföy tarafından 900.000 adet alış ve 1.600.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,02’ye geriledi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.765.188 adet pay 43,96 – 45,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; BEGYO, PRKME, SAMAT, TERA, TRMET, TRENJ, TRALT

(İNFO YATIRIM)