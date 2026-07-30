Gram altın fiyatlarını etkileyen küresel gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden Hindistan'da ithalat vergilerinin artırılmasının ardından kaçak altın girişlerinde yeniden artış yaşanırken, Dünya Altın Konseyi (WGC) kayıt dışı ticaretin organize sektörü olumsuz etkilediğini ve yasa dışı girişlerin yeniden yükselişe geçtiğini açıkladı.

Altın piyasasının en önemli tüketici ülkelerinden biri olan Hindistan'daki talep ve ithalat eğilimleri, küresel altın fiyatları açısından yakından takip ediliyor.

VERGİ ARTIŞI GRİ PİYASAYI BÜYÜTTÜ

Hindistan hükümeti, 13 Mayıs'ta altın ithalat vergisini %15'e yükselterek talebi azaltmayı, dış ticaret açığını sınırlamayı ve rupi üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedefledi.

Ancak Dünya Altın Konseyi'nin Hindistan CEO'su Sachin Jain, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, %15 ithalat vergisi ile %3 Mal ve Hizmet Vergisi'nin (GST) toplamda %18'lik maliyet farkı yarattığını belirterek bu durumun kaçak altın ticaretini yeniden cazip hale getirdiğini söyledi.

Altın Fiyatları (TSİ 09.56)

Altın Türü Alış Satış Günlük Değişim Gram Altın 6.151,89 TL 6.152,84 TL %-0,72 Çeyrek Altın 9.843,03 TL 10.059,89 TL %-0,72 Ons Altın 4.033,66 dolar 4.034,40 dolar %-0,68

Jain, oluşan fiyat avantajının kayıt dışı piyasayı büyüttüğünü ve bunun lisanslı altın satıcılarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

KAÇAK ALTIN YAKALAMALARI HIZLA ARTTI

Hindistan hükümetinin parlamentoya sunduğu verilere göre, 13 Mayıs-30 Haziran döneminde güvenlik güçlerince ele geçirilen kaçak altın miktarı 160,91 kilograma ulaştı. Bu rakam, 1 Nisan-12 Mayıs dönemindeki 86,16 kilogramın yaklaşık iki katına çıktı.

Sektör temsilcileri ise Reuters'a yaptıkları değerlendirmede, mevcut eğilimin sürmesi halinde 2026 yılında yasa dışı altın girişlerinin 100 tonu aşabileceğini öngörüyor.

ALTIN İTHALATI SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

WGC'nin yayımladığı rapora göre Hindistan'ın net altın ithalatı, haziran çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %23 azalarak 98,1 tona geriledi. Böylece ülkenin altın ithalatı, pandemi dönemindeki talep daralmasının yaşandığı Eylül 2020'den bu yana en düşük çeyreklik seviyeye indi.

Aynı dönemde toplam altın talebi de %6 azalarak 131,4 ton olarak gerçekleşti. Mücevher talebindeki gerileme yatırım amaçlı alımlardaki güçlü görünümü gölgede bıraktı.