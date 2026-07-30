Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce kazandığını duyurduğu "Seyhan 1 HES İç İhtiyaç Harici Besleme Sisteminin Kurulması" ihalesi kapsamında sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Şirket, 21 Temmuz 2026 tarihli KAP açıklamasında, Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2026/1041026 ihale kayıt numaralı ihalenin kendi uhdesinde kaldığını ve sözleşme imzalamaya davet edildiğini açıklamıştı.

SÖZLEŞME 29 TEMMUZ'DA İMZALANDI

BETAE'nin KAP açıklamasına göre, 29 Temmuz 2026 tarihinde şirket ile Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü arasında söz konusu projeye ilişkin sözleşme imzalandı.

Şirket açıklamasında sözleşme bedeline ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, projenin Seyhan 1 HES İç İhtiyaç Harici Besleme Sisteminin Kurulması işini kapsadığı belirtildi.