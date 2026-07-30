Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları sürüyor. 29 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 5 şirket, piyasadan kendi hisselerini geri aldı.

Geri alımlar arasında en yüksek işlem, 4 milyon 765 bin 188 lot ile Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA GERİ ALIMI TRALT YAPTI

29 Temmuz'da geri alım yapan şirketler ve aldıkları pay miktarları şöyle;

Şirket Hisse Kodu Geri Alınan Pay (Lot) Türk Altın İşletmeleri A.Ş. TRALT 4.765.188 Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. METRO 1.400.000 Arsan Tekstil A.Ş. ARSAN 1.150.000 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 360.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) Intercity 300.000

PAY GERİ ALIMI NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Pay geri alımı, şirketlerin borsada işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına gelir. Geri alımlar, dolaşımdaki pay sayısını azaltırken şirket yönetiminin hisseye duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Yatırımcılar açısından geri alım programları şu nedenlerle yakından takip edilir:

Şirket yönetiminin hisseyi cazip gördüğüne işaret edebilir.

Piyasadaki satış baskısının azalmasına katkı sağlayabilir.

Dolaşımdaki pay sayısının düşmesi, hisse başına kâr (EPS) gibi finansal göstergeleri olumlu etkileyebilir.

Özellikle sert düşüş dönemlerinde hisse fiyatını destekleyici bir unsur olarak görülebilir.

Ancak geri alım yapılması, hissenin mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Hisse performansı; şirketin finansal sonuçları, sektör dinamikleri ve genel piyasa koşulları gibi birçok faktörden etkilenmeye devam eder.

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