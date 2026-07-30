Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Kurul, 2 şirketin bedelli, 1 şirketin ise bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Kararla birlikte CVK Maden (CVKMD), Karsu Tekstil (KRTEK) ve Katılımevim (KTLEV) sermayelerini artıracak.

CVK MADEN YÜZDE 170 BEDELLİ ARTIRACAK

SPK'nın onayına göre CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), mevcut 1,4 milyar TL olan sermayesini 2,38 milyar TL bedelli artırımla 3,78 milyar TL'ye çıkaracak.

Şirket, sermayesini yüzde 170 oranında bedelli artıracak. Artırılan sermayenin 1 milyar 661 milyon 902 bin 996 TL'lik kısmı, hâkim ortak Hüseyin Çevik'in şirkete daha önce verdiği nakit borç ve sermaye avansına mahsuben karşılanacak.

CVKMD'DE YATIRIMCI KAÇ LOT ALABİLECEK?

Bedelli sermaye artırımında yatırımcıya ücretsiz pay verilmez. Mevcut pay sahipleri, rüçhan haklarını kullanmaları halinde belirlenen fiyat üzerinden yeni pay satın alabilir.

-100 lot sahibi yatırımcı 170 lot yeni pay alma hakkı elde edecek. Rüçhan hakkını kullanması halinde toplam lotu 270 olacak.

-500 lot sahibi yatırımcı 850 lot yeni pay alma hakkı kazanacak. Rüçhan hakkını kullanırsa toplam lotu 1.350'ye çıkacak.

-1.000 lot sahibi yatırımcı ise 1.700 lot yeni pay alma hakkı elde edecek. Rüçhan hakkının kullanılması halinde toplam lot sayısı 2.700 olacak.

KARSU TEKSTİL'DEN YÜZDE 300 BEDELLİ ARTIRIMI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) ise mevcut 35 milyon 100 bin 498,42 TL olan sermayesini 105 milyon 301 bin 495,26 TL bedelli artırımla 140 milyon 401 bin 993,68 TL'ye yükseltecek.

Şirketin bedelli sermaye artırımı oranı yüzde 300 olacak.

KRTEK HİSSESİNDE 100 LOTU OLAN YATIRIMCI KAÇ LOT ALMA HAKKI ELDE EDECEK?

Bedelli sermaye artırımında mevcut ortaklar, rüçhan haklarını kullanarak yeni pay satın alabilecek.

-100 lot sahibi yatırımcı 300 lot yeni pay alma hakkı elde edecek. Rüçhan hakkını kullanması halinde toplam lotu 400 olacak.

-500 lot sahibi yatırımcı 1.500 lot yeni pay alma hakkı kazanacak. Rüçhan hakkını kullanırsa toplam lotu 2.000 olacak.

-1.000 lot sahibi yatırımcı ise 3.000 lot yeni pay alma hakkı elde edecek. Rüçhan hakkını kullanması halinde toplam lot sayısı 4.000 olacak.

KATILIMEVİM'E YÜZDE 238,16 BEDELSİZ ONAYI

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), mevcut 2 milyar 70 milyon TL olan sermayesini 4 milyar 930 milyon TL bedelsiz artırımla 7 milyar TL'ye çıkaracak.

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı kâr payından karşılanacak. Böylece Katılımevim, sermayesini yaklaşık yüzde 238,16425 oranında artırmış olacak.

KTLEV BEDELSİZ LOT HESABI

Katılımevim'in yüzde 238,16425 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılardan herhangi bir ödeme alınmayacak. Mevcut pay sahiplerinin lot sayısı yaklaşık 3,38 katına çıkacak.

-100 lot sahibi yatırımcıya yaklaşık 238 lot bedelsiz pay verilecek ve toplam lotu -yaklaşık 338 olacak.

-500 lot sahibi yatırımcı yaklaşık 1.191 lot bedelsiz pay alacak ve toplam lotu yaklaşık 1.691 olacak.

-1.000 lot sahibi yatırımcı ise yaklaşık 2.381 lot bedelsiz pay alacak ve toplam lotu yaklaşık 3.381 olacak.

Bedelsiz sermaye artırımında yatırımcılardan herhangi bir ödeme alınmaz. Yeni paylar mevcut ortaklara ücretsiz dağıtılır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.