Borsa İstanbul'un son dönemde yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisseleri arasında yer alan Odine Teknoloji (ODINE), bugün sert satış baskısıyla taban fiyata geriledi.

Yıllık bazda yaklaşık yüzde 1830 prim yapan ODINE hisseleri, 30 Temmuz'da yüzde 10 düşüşle 2.259 TL seviyesine geriledi. Hisse, 2024 yılında 30 TL fiyattan halka arz edilmişti.

ARACI KURUM DAĞILIMI BELLİ OLDU

Saat 13.00 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 93.316 lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışı 91.923 lot olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 kurum bazında 1.393 lot net alım oluştu.

EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet İnfo Yatırım 45.347 2.251,288 TL A1 Capital 26.925 2.260,494 TL İş Yatırım 12.490 2.299,265 TL Pusula 4.745 2.338,649 TL Yapı Kredi 3.809 2.247,395 TL

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ortalama Maliyet Bank of America -35.828 2.338,732 TL Oyak Yatırım -25.648 2.250,466 TL ICBC Yatırım -12.107 2.294,565 TL Marbaş -9.577 2.250,243 TL Meksa -8.763 2.248,585 TL

Verilere göre, gün içerisinde taban fiyata rağmen alım tarafında İnfo Yatırım ve A1 Capital öne çıkarken, satış tarafında Bank of America ve Oyak Yatırım dikkat çekti.

30 TL'DEN ALAN YATIRIMCI NE KADAR KAZANDI?

ODINE'nin halka arz fiyatı olan 30 TL'den 2.259 TL'ye yükselmesi yatırımcısına olağanüstü bir getiri sağladı.

Örnek hesaplamaya göre;

Halka Arzdan Alınan Maliyet Bugünkü Değer (2.259 TL) Kâr 100 lot 3.000 TL 225.900 TL 222.900 TL 1.000 lot 30.000 TL 2.259.000 TL 2.229.000 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.