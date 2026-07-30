Yüzde 2000'e yakın primi ile borsada dikkat çeken hisselerden biri olan Odine Teknoloji (ODINE) bugün taban oldu. Satışta ilk sırada Bank of America (BofA) yer aldı.
Borsa İstanbul'un son dönemde yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisseleri arasında yer alan Odine Teknoloji (ODINE), bugün sert satış baskısıyla taban fiyata geriledi.
Yıllık bazda yaklaşık yüzde 1830 prim yapan ODINE hisseleri, 30 Temmuz'da yüzde 10 düşüşle 2.259 TL seviyesine geriledi. Hisse, 2024 yılında 30 TL fiyattan halka arz edilmişti.
ARACI KURUM DAĞILIMI BELLİ OLDU
Saat 13.00 itibarıyla ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 93.316 lot olurken, ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışı 91.923 lot olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 kurum bazında 1.393 lot net alım oluştu.
EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Ortalama Maliyet
|İnfo Yatırım
|45.347
|2.251,288 TL
|A1 Capital
|26.925
|2.260,494 TL
|İş Yatırım
|12.490
|2.299,265 TL
|Pusula
|4.745
|2.338,649 TL
|Yapı Kredi
|3.809
|2.247,395 TL
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Ortalama Maliyet
|Bank of America
|-35.828
|2.338,732 TL
|Oyak Yatırım
|-25.648
|2.250,466 TL
|ICBC Yatırım
|-12.107
|2.294,565 TL
|Marbaş
|-9.577
|2.250,243 TL
|Meksa
|-8.763
|2.248,585 TL
Verilere göre, gün içerisinde taban fiyata rağmen alım tarafında İnfo Yatırım ve A1 Capital öne çıkarken, satış tarafında Bank of America ve Oyak Yatırım dikkat çekti.
30 TL'DEN ALAN YATIRIMCI NE KADAR KAZANDI?
ODINE'nin halka arz fiyatı olan 30 TL'den 2.259 TL'ye yükselmesi yatırımcısına olağanüstü bir getiri sağladı.
Örnek hesaplamaya göre;
|Halka Arzdan Alınan
|Maliyet
|Bugünkü Değer (2.259 TL)
|Kâr
|100 lot
|3.000 TL
|225.900 TL
|222.900 TL
|1.000 lot
|30.000 TL
|2.259.000 TL
|2.229.000 TL
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