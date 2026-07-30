Şirketin açıklamasına göre, genel kurulda yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi. Buna göre TEHOL, 2026 yılında ortaklarına nakit temettü ödemesi yapmayacak. Bunun yerine, SPK'nın onay vermesi halinde kâr payından karşılanmak üzere yüzde 87,95178 oranında bedelsiz pay dağıtacak.

1,75 MİLYAR TL BEDELSİZ SERMAYEYE EKLENECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarına göre şirketin 2 milyar 435 milyon 521 bin 603 TL net dönem kârı elde ettiği açıklandı.

Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise net dönem kârı 1 milyar 847 milyon 765 bin 219 TL olarak gerçekleşti.

Genel kurulda kabul edilen karara göre, VUK kayıtlarında yer alan net dönem kârının 1 milyar 755 milyon 376 bin 958 TL'lik bölümü, ortaklara yüzde 87,95178 oranında bedelsiz pay verilmek üzere sermayeye eklenecek.

NAKİT TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Alınan kararla birlikte TEHOL, 2026 yılında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek. Şirket, gerekli SPK onaylarının alınmasının ardından bedelsiz sermaye artırımı sürecini başlatacak.

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım tarihi ve diğer detaylar ise SPK onayının ardından şirket tarafından ayrıca duyurulacak.

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