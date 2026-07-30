Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yılın ilk yarısında iş gücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü ifade etti.

Şimşek, "Haziran ayında işsizlik oranı, serinin en düşük seviyesi olan yüzde 7,6'ya geriledi. Böylece yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı, yıllık 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Verimlilik artışının Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışı kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, iş gücü piyasasının etkinliğini artıran, beşeri sermayemizin niteliğini güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek, iş gücü piyasasını güçlendirmeye yönelik reformların ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.