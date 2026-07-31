Endeks, saat 11.14 itibarıyla yüzde 0,12 primle 13.308 puan seviyesinde işlem gördü.

Günün ilk saatlerinde alıcılı seyir öne çıkarken, bazı hisselerde tavan yükselişler dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Saat 11.14 itibarıyla BIST 100'de en fazla değer kazanan hisseler şu şekilde sıralandı:

ISVEA: %10,00

KARCL: %10,00

AZTEK: %8,77

NIBAS: %5,98

QNBTR: %5,97

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EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Aynı dakikalarda en fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle oldu:

GUNDG: %-9,96

SKBNK: %-9,95

ODINE: %-8,38

METEN: %-7,99

AKSUE: %-7,90

Borsa İstanbul'da günün geri kalanında yurt içi ve küresel veri akışı ile şirket haberlerinin endeks ve hisse bazlı fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

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