Aracı kurumların Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) hisselerine yönelik hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Son olarak Yapı Kredi Yatırım, 31 Temmuz tarihli raporunda AEFES hissesi için hedef fiyatını güncellerken, hisseye ilişkin "al" tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım, AEFES hissesi için 12 aylık hedef fiyatını 25,00 TL olarak belirledi. Kurum, hisse senedine yönelik "al" tavsiyesini sürdürdü.

AEFES hisseleri Borsa İstanbul'da son olarak 21,70 TL seviyesinden işlem görürken, açıklanan hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 15,20 prim potansiyeline işaret etti.

AEFES hisseleri TSI 12.32 itibarıyla yüzde 2,08’lik düşüş ile 21.62 TL’den işlem gördü.

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