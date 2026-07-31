Gümüş fiyatları, kısa süreliğine ons başına 59 doların üzerine çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek sabah saatlerinde 58,60 dolar seviyesinde dengelendi. Teknik görünümdeki iyileşme ve güçlü sanayi talebinin etkisiyle analistler, 60 dolar seviyesini yukarı yönlü ana hedef olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.

Uzmanlara göre, gümüş fiyatlarındaki yükselişte hem teknik göstergeler hem de makroekonomik gelişmeler etkili oluyor. Teknik grafiklerde oluşan boğa bayrağı ve yükselen üçgen formasyonları, yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor.

59 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK ÖNEMDE

Analistler, gümüşün 59 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde, fiyatların psikolojik ve teknik direnç noktası olan 60 doları test edebileceğini belirtiyor.

SANAYİ TALEBİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüşteki yükselişin arkasında özellikle güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü sanayi talebi bulunuyor. Bunun yanı sıra gümüşün enflasyona ve para birimlerindeki değer kaybına karşı koruma sağlayan bir yatırım aracı olarak görülmesi de yatırımcı ilgisini artırıyor.

FED VE DOLARIN SEYRİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ile doların seyrine çevrilmiş durumda. Analistlere göre, ABD dolarındaki olası zayıflama, gümüş fiyatlarının 60 dolar hedefine ulaşmasını destekleyebilir.

Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında yaşanabilecek değişiklikler ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlarda dalgalanmaya neden olabileceği belirtiliyor.

Analistler, gümüşün hem sanayi metali hem de güvenli liman niteliği sayesinde uzun vadeli talebini koruduğunu ancak 60 dolar hedefinin gerçekleşebilmesi için 59 doların üzerinde kalıcı fiyatlamaların ve güçlü talebin sürmesi gerektiğini vurguluyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE DURUMDA?

Ons gümüş TSI 13.56 itibarıyla yüzde 1,81’lik düşüş ile 57,92 dolardan işlem gördü. Gram gümüş ise yüzde 1,7’lik düşüş ile 88,51 TL’den işlem gördü.

Kaynak: Dünya

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