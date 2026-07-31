Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) hisseleri için ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri gelmeye devam ediyor. 31 Temmuz tarihinde rapor yayımlayan 6 aracı kurum, hisseye yönelik hedef fiyatlarını açıklarken, kurumların büyük bölümü "al" tavsiyesini korudu.

Açıklanan hedef fiyatlar, YKBNK hisselerinde mevcut 31,80 TL seviyesine göre yüzde 39 ila yüzde 79,55 arasında prim potansiyeline işaret etti.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Açıklanma Tarihi Pusula Yatırım 57,10 TL 31,80 TL Al %79,55 31 Temmuz 2026 Deniz Yatırım 54,30 TL 31,80 TL Al %70,75 31 Temmuz 2026 Şeker Yatırım 51,10 TL 31,80 TL Al %60,69 31 Temmuz 2026 Garanti BBVA Yatırım 51,00 TL 31,80 TL Endeks Üstü Getiri %60,37 31 Temmuz 2026 İş Yatırım 48,00 TL 31,80 TL Al %50,94 31 Temmuz 2026 Alnus Yatırım 44,30 TL 31,80 TL Al %39,30 31 Temmuz 2026

Bilançonun ardından açıklanan raporlar, aracı kurumların YKBNK hisselerine yönelik olumlu beklentilerini büyük ölçüde koruduğunu ortaya koyarken, en yüksek hedef fiyat 57,10 TL ile Pusula Yatırım tarafından açıklandı.

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