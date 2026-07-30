Açıklanan finansal sonuçlara göre, Tat Gıda'nın satış gelirleri 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 4 milyar 841 milyon 313 bin 543 TL oldu.

Şirketin brüt kârı yıllık bazda yüzde 42 artışla 737 milyon 148 bin 355 TL'ye yükselirken, FAVÖK ise yüzde 745 artışla 244 milyon 841 bin 348 TL olarak gerçekleşti.

ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Tat Gıda, 2025 yılının ilk altı ayında 122 milyon 766 bin 572 TL zarar açıklarken, 2026'nın aynı döneminde 340 milyon 503 bin 252 TL net dönem kârı elde etti. Böylece şirket, yıllık bazda zarardan kârlılığa geçti.

NET BORÇTA YÜZDE 29 DÜŞÜŞ

Bilanço tarafında ise şirketin toplam varlıkları 13 milyar 908 milyon 293 bin 604 TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin net borcu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 29 azalarak 2 milyar 660 milyon 259 bin 855 TL'ye geriledi. Özkaynaklar ise yüzde 4 artışla 8 milyar 452 milyon 997 bin 581 TL oldu.

Dönen varlıklar yüzde 9 azalırken, duran varlıklarda yatay görünüm izlendi.

30 Temmuz 2026 kapanışı itibarıyla TATGD hisseleri 18,83 TL seviyesinden işlem görürken, şirketin piyasa değeri 4,6 milyar TL olarak hesaplandı. Hissenin F/K oranı 7,45, PD/DD oranı 0,55 ve FD/FAVÖK oranı ise 7,21 seviyesinde bulunuyor.

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