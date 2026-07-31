Kurum, altındaki düşüşün büyük ölçüde sona yaklaştığını belirterek yatırımcılara "uzun pozisyon" tavsiyesinde bulundu.

BCA Research raporunda, altının 29 Ocak'ta gördüğü tarihi zirveden bu yana yaklaşık yüzde 26 değer kaybettiği hatırlatıldı. Analizde, fiyatlardaki sert geri çekilmeye rağmen satış baskısının önemli ölçüde zayıfladığı ve piyasanın dip oluşturma sürecinin sonuna yaklaştığı ifade edildi.

"EN ZOR DÖNEM GERİDE KALDI"

Raporda, altın piyasasında en zorlu sürecin büyük ölçüde geride kaldığı belirtilirken, kısa vadeli aşağı yönlü risklerin azaldığı ve yukarı yönlü potansiyelin güçlendiği vurgulandı. Bu nedenle yatırımcılara yükseliş beklentisini ifade eden uzun pozisyon önerisinde bulunuldu.

ALTINDA BELİRLEYİCİ UNSUR REEL FAİZLER

BCA Research, piyasadaki yaygın inanışın aksine altının doğrudan bir enflasyon koruma aracı olmadığını değerlendirdi. Analistler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli unsurun reel faiz oranları olduğunu belirtirken, reel faizlerdeki baskının azalmasının altın fiyatlarını destekleyebileceğine dikkat çekti.

DOLAR BASKISININ AZALMASI BEKLENİYOR

Raporda, ABD dolarının altın üzerindeki baskılayıcı etkisinin de zayıflamaya başladığı ifade edildi. BCA Research'e göre önümüzdeki dönemde dolar endeksi, altın fiyatlarını aşağı çeken bir unsur olmaktan çıkarak değerli metali destekleyen faktörlerden biri haline gelebilir.

YÜKSELİŞ TRENDİ ÜÇ AŞAMADA ŞEKİLLENDİ

BCA Research, altının uzun vadeli yükseliş sürecini üç temel evrede değerlendirdi:

Birinci evre (2022 sonu): Merkez bankalarının rekor seviyedeki fiziksel altın alımlarıyla başladı.

İkinci evre (2025): Küresel altın ETF'lerine yönelik girişlerin hız kazanmasıyla devam etti.

Üçüncü evre (mevcut dönem): Altın fiyatlamalarında artık reel faizler ve ABD dolarının seyri belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

Analistler, bu dinamiklerin altın fiyatlarının orta ve uzun vadeli görünümünde belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendirdi.

Kaynak: CNBC-e

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