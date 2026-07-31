Buna göre DCT Trading (DCTTR), Efor Yatırım (EFOR) ve Segmen Kardeşler Gıda (SEGMN), 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Halka Arz Endeksi'nden çıkarılacak.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre değişiklik, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.18. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Söz konusu düzenlemeye göre, BIST Halka Arz Endeksi'nde yer alan şirketler, işlem görmeye başladıkları tarihi takip eden 25. ayın ilk işlem günü itibarıyla endeks kapsamından çıkarılıyor.

Bu kapsamda aşağıdaki paylar 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren XHARZ (BIST Halka Arz Endeksi) kapsamından çıkarılacak:

Pay Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi DCT Trading (DCTTR) XHARZ 03.08.2026 Efor Yatırım (EFOR) XHARZ 03.08.2026 Segmen Kardeşler Gıda (SEGMN) XHARZ 03.08.2026

Borsa İstanbul tarafından yapılan değişiklik, endeks kuralları gereği rutin güncelleme kapsamında uygulanacak olup, söz konusu şirketlerin işlem görmeye devam edeceği pazarları etkilemiyor.

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