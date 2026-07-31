Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 1,02 milyar TL'ye gerilerken, prim üretimi ve alınan net primlerde güçlü büyüme kaydedildi. Finansal sonuçların ardından 6 aracı kurum, AKGRT hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi.

Yayımlanan finansal verilere göre Aksigorta'nın toplam prim üretimi yüzde 44 artışla 22,10 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde alınan net primler yüzde 82 artarak 10,01 milyar TL olurken, teknik gelirler yüzde 39 artışla 10,89 milyar TL seviyesine ulaştı.

Buna karşın şirketin teknik dengesi yüzde 29 azalarak 1,12 milyar TL'ye, net dönem kârı ise yüzde 16 düşüşle 1,02 milyar TL'ye geriledi.

NAKİT VARLIKLAR VE ÖZKAYNAKLAR ARTTI

Bilanço tarafında şirketin nakit ve nakit benzeri finansal varlıkları çeyreksel bazda yüzde 11 artışla 25,81 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde;

Esas faaliyetlerden alacaklar yüzde 14 azalarak 6,17 milyar TL,

Esas faaliyetlerden borçlar yüzde 15 gerileyerek 5,77 milyar TL,

Teknik karşılıklar yüzde 11 artışla 21,48 milyar TL,

Özkaynaklar ise yüzde 10 artışla 8,59 milyar TL oldu.

Şirketin piyasa değeri 10,9 milyar TL, F/K oranı 4,74 ve PD/DD oranı 1,27 seviyesinde gerçekleşti.

BİLANÇO SONRASI 6 KURUMDAN HEDEF FİYAT

Aksigorta'nın finansal sonuçlarının ardından aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncelledi. Kurumların büyük bölümü hissedeki yükseliş potansiyelinin devam ettiğini belirtirken, tavsiyelerini de korudu.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Pusula Yatırım 12,61 TL 6,77 TL Al %86,26 Alnus Yatırım 9,89 TL 6,77 TL Al %46,08 İş Yatırım 9,68 TL 6,77 TL Al %42,98 Yapı Kredi Yatırım 10,00 TL 6,77 TL Al %47,71 Deniz Yatırım 11,00 TL 6,77 TL Al %62,48 Garanti BBVA Yatırım 11,00 TL 6,77 TL Endeks Üstü Getiri %62,48

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