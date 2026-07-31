Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 31 Temmuz 2026 tarihinde Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım işlemlerini açıkladı. Buna göre, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) ile Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) temettü ödemelerini yatırımcı hesaplarına aktardı.

MKK'nın açıklamasına göre, Osmanlı Yatırım'ın (OSMEN) ikinci taksit temettü ödemesi ile Meditera Tıbbi Malzeme'nin (MEDTR) birinci taksit temettü ödemesi 31 Temmuz 2026 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Söz konusu ödemeler, Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üzerinden gerçekleştirilen hak kullanım işlemleri kapsamında tamamlandı.

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPILAN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Kodu Ödeme Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN 2. taksit temettü ödemesi Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. MEDTR 1. taksit temettü ödemesi

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