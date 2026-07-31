Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, Yıldız Pazar'da işlem gören BARMA paylarının, şirketin konkordato başvurusu kapsamında mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı dikkate alınarak Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, BARMA hisselerinin işlem sırası 31 Temmuz 2026 tarihinde kapalı kalacak, paylar ise 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılacak.

MARBAŞ MENKUL'DEN LİKİDİTE SAĞLAYICILIĞI AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul kararının ardından Marbaş Menkul Değerler A.Ş. de KAP üzerinden yaptığı açıklamada, BARMA paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınması nedeniyle Borsa İstanbul Pay Piyasası Prosedürü kapsamında yürüttüğü likidite sağlayıcılığı işlemlerinin sona erdiğini duyurdu.

BARMA, İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin şirket hakkında verdiği 3 aylık geçici konkordato mühleti kararının ardından son günlerde Borsa İstanbul'da yakından takip edilen şirketler arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA), KAP üzerinden finansal yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılması amacıyla konkordato talebinde bulunduğunu dün açıklamıştı.

Borsa İstanbul, 9 günlük taban serisi olan BARMA hisseleri için Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildiğini duyurdu.