Rapora göre Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının milli gelire oranı yüzde 23,2 oldu.

TCMB verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde toplam ekonominin finansal varlıkları bir önceki çeyreğe göre 12,7 trilyon lira artarken, finansal yükümlülükler ise 14,2 trilyon liralık yükseliş kaydetti. Böylece net finansal pozisyon, önceki döneme göre 1,5 trilyon lira geriledi.

TOPLAM BORCUN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 94

Rapora göre, Türkiye ekonomisinin toplam borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranı yüzde 94, toplam finansal varlıklara oranı ise yüzde 27 olarak hesaplandı.

TCMB, ilk çeyrekte sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler sonucunda çeyreklik GSYİH'nin yüzde 10,2'si oranında net borçlanma gerçekleştiğini bildirdi.

HANEHALKININ NET FİNANSAL POZİSYONU İYİLEŞTİ

Rapora göre, hanehalkının finansal varlıkları ilk çeyrekte 1 trilyon 788 milyar lira artarak 28 trilyon 562 milyar liraya yükseldi. Varlıklar içinde para ve mevduatlar yaklaşık yüzde 54'lük payla ilk sırada yer aldı.

Hanehalkının yükümlülükleri ise 597 milyar lira artarken, bu artışın büyük bölümü kredi kullanımından kaynaklandı. Buna rağmen hanehalkının net finansal pozisyonu 1 trilyon 191 milyar lira iyileşti.

Hanehalkı borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 10, harcanabilir gelire oranı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

ŞİRKETLERİN FİNANSAL POZİSYONU BOZULDU

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ilk çeyrekte 111,4 trilyon liraya, yükümlülükleri ise 141,5 trilyon liraya yükseldi. Böylece şirketlerin net finansal pozisyonu 2 trilyon 398 milyar lira kötüleşti.

Şirketlerin toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 39 seviyesinde yatay kalırken, borcun finansal varlıklara oranı yüzde 24 oldu.

KREDİLERDE FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR ÖNE ÇIKTI

"Kimden-kime" tablolarına göre finansal kuruluşlar, yılın ilk çeyreğinde 29,1 trilyon liralık kredi kullandırdı. Bunun 18,7 trilyon lirası finansal olmayan kuruluşlara, 6,8 trilyon lirası ise hanehalkına verildi.

Mevduat tarafında ise toplam 48,1 trilyon liralık mevduatın 42,1 trilyon lirası finansal kuruluşlarda tutulurken, en büyük pay 15,4 trilyon lirayla hanehalkına ait oldu.

TÜRKİYE'NİN BORÇLULUK ORANI BENZER ÜLKELERE GÖRE DÜŞÜK

TCMB'nin uluslararası karşılaştırmalarına göre, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 94 ile benzer ülkelere kıyasla düşük seviyesini korudu. Raporda ayrıca hanehalkı borcunun milli gelire oranının yüzde 11 ile karşılaştırılan ülkeler arasında en düşük seviyede yer aldığı vurgulandı.