Binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların vergilendirilmesinde asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulaması yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyi içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, binek otomobiller için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanan ÖTV'nin belirlenen asgari maktu verginin altında kalması halinde, hesaplanan vergi yerine asgari maktu vergi tahsil edilecek. Nispi verginin daha yüksek çıkması durumunda ise mevcut sistem uygulanmaya devam edecek.

ASGARİ ÖTV TUTARI 100 BİN LİRA OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, düzenleme ile binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımaya yönelik diğer motorlu taşıtlar için vergilendirme sistemine alt sınır getirildi.

Bu kapsamda binek otomobiller ve aynı gruptaki diğer taşıtlar için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin lira olarak belirlendi.

BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DA KAPSAMA ALINDI

Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile ATV'lerin bir bölümünü kapsayan (L) sınıfı taşıtlarda, yalnızca elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzeri olan araçlar yeni düzenleme kapsamına alındı. Bu araçlar için asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olarak uygulanacak.

Buna karşılık, elektrik motor gücü 4 kilovatın altında olan (L) sınıfı araçlar, içten yanmalı motorlu araçlar, iki tekerlekli motosikletler ile (T) sınıfındaki traktörler ve bu sınıftaki ATV'ler düzenleme dışında bırakıldı.

MEVCUT ARAÇ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut piyasada satılan araçlarda hesaplanan nispi ÖTV tutarlarının belirlenen asgari sınırların üzerinde bulunduğunu belirterek, yeni düzenlemenin mevcut araç fiyatları veya ödenecek vergi tutarlarında doğrudan bir artışa yol açmasının beklenmediğini ifade etti.

Kanunla ayrıca Cumhurbaşkanına, belirlenen maktu vergi tutarlarını veya yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş tutarları 10 katına kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi verildi.

Bakanlık, düzenlemenin amacının cari dönemde vergi artışı yapmak değil, ilerleyen süreçte sektörde yaşanabilecek gelişmelere karşı hızlı idari karar alınmasını sağlamak ve piyasadaki olası rekabet ile fiyatlama sorunlarına müdahale edebilmek olduğunu bildirdi.