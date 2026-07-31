İş Yatırım, Borsa İstanbul'da 31 Temmuz Cuma günü saat 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde 1,93 milyon lot net satıcı konumunda yer aldı. Günün ilk yarısında SKBNK, PSGYO ve HEKTS hisselerinde alımlar öne çıkarken, en güçlü satışlar İZENR, TSPOR ve PEKGY hisselerinde gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot SYIDDV 11.293.121 AOIJFV 5.593.141 SKBNK 5.027.611 PSGYO 4.843.040 HEKTS 4.453.876

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot IZENR -23.149.769 TSPOR -18.806.411 PEKGY -9.502.318 **EREGL

| -8.937.563 |

| SASA

** | -7.930.785 |

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