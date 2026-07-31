İş Yatırım'ın bugün alım satım yaptığı hisseler belli oldu. İşte en çok aldığı ve sattığı hisseler...
İş Yatırım, Borsa İstanbul'da 31 Temmuz Cuma günü saat 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde 1,93 milyon lot net satıcı konumunda yer aldı. Günün ilk yarısında SKBNK, PSGYO ve HEKTS hisselerinde alımlar öne çıkarken, en güçlü satışlar İZENR, TSPOR ve PEKGY hisselerinde gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|SYIDDV
|11.293.121
|AOIJFV
|5.593.141
|SKBNK
|5.027.611
|PSGYO
|4.843.040
|HEKTS
|4.453.876
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|IZENR
|-23.149.769
|TSPOR
|-18.806.411
|PEKGY
|-9.502.318
|**EREGL
| -8.937.563 |
| SASA
** | -7.930.785 |
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