Dolar ve euro kaç TL oldu? 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü serbest piyasada dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları ile son durum...
Yatırımcılar ve döviz piyasasını yakından takip edenler, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü dolar ve euro kurlarındaki son durumu araştırıyor. Serbest piyasada dolar ve euro sınırlı hareketini sürdürürken, güncel alış ve satış fiyatları da belli oldu.
1 AĞUSTOS DOLAR VE EURO GÜNCEL FİYATLARI
1 Ağustos 2026 TSİ 09.10 itibarıyla güncel dolar/TL ve euro/TL fiyatları şu şekilde;
Dolar
Alış:47,4606 TL
Satış: 47,5728 TL
Euro
Alış:54,8067 TL
Satış:54,8950 TL
Piyasalarda döviz kurlarındaki hareketler; küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler doğrultusunda yakından izlenmeye devam ediyor.