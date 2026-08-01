Yatırımcılar ve döviz piyasasını yakından takip edenler, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü dolar ve euro kurlarındaki son durumu araştırıyor. Serbest piyasada dolar ve euro sınırlı hareketini sürdürürken, güncel alış ve satış fiyatları da belli oldu.

1 AĞUSTOS DOLAR VE EURO GÜNCEL FİYATLARI

1 Ağustos 2026 TSİ 09.10 itibarıyla güncel dolar/TL ve euro/TL fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış:47,4606 TL

Satış: 47,5728 TL

Euro

Alış:54,8067 TL

Satış:54,8950 TL

Piyasalarda döviz kurlarındaki hareketler; küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler doğrultusunda yakından izlenmeye devam ediyor.