30 Temmuz 2026 Perşembe günü dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel alış-satış fiyatları, döviz piyasasında son durum ve anlık kurlar!
Döviz piyasalarında hareketlilik yeni işlem gününde de yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından oluşan fiyatlamaları izlerken, iç piyasada dolar ve euro kurlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 30 Temmuz 2026 Perşembe güncel döviz alış-satış fiyatları.
DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?
TSİ 07.27 itibarıyla güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;
Dolar
Alış: 47,4048
Satış: 47,4203
Euro
Alış: 54,3802
Satış: 54,4530
PİYASALARDA NELER İZLENİYOR?
Küresel piyasalarda yatırımcılar Fed'in son mesajlarını ve ekonomik verileri değerlendirirken, döviz kurlarındaki fiyatlamalar da yakından takip ediliyor. Yurt içinde ise dolar/TL ve euro/TL'deki hareketler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.