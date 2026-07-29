Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ederken, dolar ve euro kurundaki son fiyatlamalar da yakından takip ediliyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü serbest piyasada güncel alış ve satış fiyatları.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

TSİ 07.21 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış:47,3901

Satış:47,4002

Euro

Alış:54,057

Satış:54,0850

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasalarda bugün açıklanacak Fed faiz kararı ve karar metninden çıkacak mesajlar yakından takip ediliyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı'nın açıklamaları, küresel piyasalarda olduğu gibi döviz kurlarında da oynaklığı artırabilir.

Uzmanlar, Fed'in para politikasına ilişkin vereceği sinyallerin dolar endeksi ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca kur tarafındaki hareketleri yakından izlemeyi sürdürüyor.