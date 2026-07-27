Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasaları yatırımcıların yakın takibinde. Dolar/TL ve Euro/TL kurları, hem yatırım kararları hem de ithalat-ihracat işlemleri açısından yakından izlenirken, güncel alış ve satış fiyatları da merak ediliyor. İşte 27 Temmuz 2026 itibarıyla dolar ve euroda son durum.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

27 Temmuz TSİ 08.54 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış:47,3512

Satış:47,3668

Euro

Alış:54,0180

Satış:54,0930

Döviz kurları; küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve yurt içi ekonomik verilerin etkisiyle gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar anlık fiyatlamaları yakından izlemeyi sürdürüyor.