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27 Temmuz 2026 güncel döviz kurları açıklandı. Dolar ve euro alış-satış fiyatları belli oldu. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği son rakamlar.

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasaları yatırımcıların yakın takibinde. Dolar/TL ve Euro/TL kurları, hem yatırım kararları hem de ithalat-ihracat işlemleri açısından yakından izlenirken, güncel alış ve satış fiyatları da merak ediliyor. İşte 27 Temmuz 2026 itibarıyla dolar ve euroda son durum.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

27 Temmuz TSİ 08.54 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

Dolar
Alış:47,3512
Satış:47,3668

Euro
Alış:54,0180
Satış:54,0930

Döviz kurları; küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve yurt içi ekonomik verilerin etkisiyle gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar anlık fiyatlamaları yakından izlemeyi sürdürüyor.

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