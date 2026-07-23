İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları...

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada işlem gören dolar ve euroda TSİ 07.34 itibarıyla güncel rakamlar şöyle;

Dolar

Alış: 47,22 TL

Satış: 47,24 TL

Euro

Alış: 54,09 TL

Satış: 54,17 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER HANGİ GELİŞMELERDE?

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında bugün açıklanacak TCMB faiz kararı yer alırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki hareketler de döviz kurları üzerinde etkisini sürdürüyor. Gün içerisinde gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar, dolar ve euro kurunda oynaklığı artırabilir.