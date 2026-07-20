Küresel piyasalarda dolar endeksindeki hareketlilik ve yatırımcıların merkez bankalarına yönelik beklentileri döviz kurlarındaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL ve euro/TL, serbest piyasada sınırlı yükselişle işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

20 Temmuz Pazartesi TSİ 07.26 itibarıyla serbest piyasada ABD doları;

Alış: 47,1569 TL

Satış: 47,1849 TL

Aynı saatlerde euro/TL'de son durum ise şöyle;

Alış: 53,9720 TL

Satış: 54,0683 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER YENİ HAFTANIN GÜNDEMİNDE

Yeni haftada yatırımcıların odağında küresel makroekonomik veriler, merkez bankalarından gelecek mesajlar ve jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Bu başlıklar, dolar ve euro başta olmak üzere döviz piyasasında gün içi oynaklığın yönünü belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.