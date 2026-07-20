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20 Temmuz 2026 Pazartesi güncel dolar ve euro alış satış fiyatları belli oldu. İşte Dolar/TL ve euro/TL'de son durum ile serbest piyasa döviz kurları.

Küresel piyasalarda dolar endeksindeki hareketlilik ve yatırımcıların merkez bankalarına yönelik beklentileri döviz kurlarındaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL ve euro/TL, serbest piyasada sınırlı yükselişle işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

20 Temmuz Pazartesi TSİ 07.26 itibarıyla serbest piyasada ABD doları;
Alış: 47,1569 TL
Satış: 47,1849 TL

Aynı saatlerde euro/TL'de son durum ise şöyle;
Alış: 53,9720 TL
Satış: 54,0683 TL

20 temmuz altın fiyatları: Gram altın 6.100 TL sınırında 20 temmuz altın fiyatları: Gram altın 6.100 TL sınırında

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER YENİ HAFTANIN GÜNDEMİNDE

Yeni haftada yatırımcıların odağında küresel makroekonomik veriler, merkez bankalarından gelecek mesajlar ve jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Bu başlıklar, dolar ve euro başta olmak üzere döviz piyasasında gün içi oynaklığın yönünü belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 47,18 47,19 % 0.04 09:46
Euro 53,99 54,00 % 0.03 09:46
İngiliz Sterlini 63,56 63,57 % 0.1 09:46
Avustralya Doları 32,98 33,00 % 0.18 09:46
İsviçre Frangı 58,44 58,47 % 0.04 09:46
Rus Rublesi 0,60 0,60 % -0.94 09:40
Çin Yuanı 6,96 6,97 % 0.11 09:46
İsveç Kronu 4,89 4,89 % 0.03 09:46
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