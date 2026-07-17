Dolar/TL ve Euro/TL haftanın son işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki hareketler izlenirken, iç piyasada döviz kurlarındaki sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Serbest piyasada dolar 47 liranın, euro ise 53,90 liranın üzerinde işlem görüyor.

DOLAR VE EURO KAÇ TL?

17 Temmuz 2026 Cuma sabahı itibarıyla serbest piyasada dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış: 47,1450 TL

Satış: 47,1767 TL

Euro

Alış: 53,9367 TL

Satış: 54,0269 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Piyasalarda yatırımcılar, Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ile ABD'den açıklanacak makroekonomik verileri yakından takip ediyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv verileri ve para politikasına yönelik beklentiler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.