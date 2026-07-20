ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayımlanan son analiz, küresel altın piyasasında dengeleri değiştirecek bir gerçeği gözler önüne serdi.

Bankanın verilerine göre Çin, yalnızca mayıs ayında Londra tezgah üstü (OTC) piyasası üzerinden 48 tondan fazla altın satın aldı.

Ancak Çin Merkez Bankası’nın aynı ay için resmi olarak açıkladığı alım miktarı sadece 10 ton seviyesinde kalmıştı.

Bu durum, gerçekleşen alımların bildirilen rakamın 4,8 katı olduğunu gösteriyor.

Şirket analistleri, en ılımlı yaklaşımla (2,0 kat çarpanı) bakıldığında dahi, 2026 yılı için resmi olarak açıklanan 40 tonluk artışın arkasında aslında 80 tona yakın reel bir altın birikimi olduğunu vurguluyor.

Çin, haziran ayında açıkladığı 15 tonluk resmi alımla birlikte kesintisiz altın biriktirme serisini 20. aya taşımıştı.

ALTININ DAHA ÇOK DÜŞMEMESİNİN ARKASINDAKİ NEDEN

Küresel ölçekte merkez bankalarının altın talebi, 2022 öncesindeki aylık 17 tonluk ortalamanın çok üzerine çıkarak mayıs ayında 81 tona kadar ulaştı.

Goldman Sachs, bu güçlü alım ivmesinin altındaki ana itici gücün Çin olduğunu ve bu durumun altın fiyatlarında güçlü bir taban desteği oluşturduğunu belirtti.

Piyasadaki bu gelişmelere karşın, ons altın, temmuz ayı itibarıyla teknik olarak geri çekilmeler ve yatay-aşağı yönlü bir seyir göze çarpıyor.

Ons altın, bugün 4.017 dolar açılış seviyesinin ardından gün içinde en düşük 3.982,81 doları test etti ve saat 17:20 itibarıyla 4 bin dolardaki destek seviyesinde dengelendi.

YIL SONU HEDEFİ: ONS BAŞINA 4.900 DOLAR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin politikaları ve olası faiz artırımı beklentileri kısa vadede altın üzerinde baskı oluştursa da Goldman Sachs orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

• 2026 Sonu Hedefi: Ons başına 4.900 dolar.

• Merkez Bankası Alım Beklentisi: 2026 boyunca aylık ortalama 50 ton, 2027’de ise aylık 40 ton.

2022 yılında Rusya'nın finansal rezervlerinin dondurulması sonrası gelişmekte olan ülke merkez bankalarının dolardan kaçış süreci, altın talebinde yapısal bir dönüşüm başlattı.

Uzmanlara göre özel portföylerin altına olan maruziyetinin hala düşük seviyelerde bulunması, jeopolitik risklerin artması halinde kurumsal ve bireysel yatırımcıların katılımıyla rallinin daha da ivme kazanabileceğini gösteriyor.

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