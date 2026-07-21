Gram altın 6.140,62 TL, çeyrek altın 10.040,16 TL, ons altın ise 4.040,88 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte 21 Temmuz güncel altın fiyatları!
Altın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği fiyatlar belli oldu. Serbest piyasada gram altın, ons altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere birçok altın türünde güncel alış ve satış fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Serbest piyasada gram altın 6.139,74 TL alış, 6.140,62 TL satış fiyatından işlem görüyor. Ons altın ise 4.040,09 dolar alış, 4.040,88 dolar satış seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Serbest piyasada çeyrek altın 9.824,05 TL alış, 10.040,16 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Altın piyasasını takip eden yatırımcılar, güncel fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.
21 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Ons Altın
|4.040,09 dolar
|4.040,88 dolar
|Gram Altın
|6.139,74 TL
|6.140,62 TL
|Cumhuriyet Altını
|39.294,34 TL
|40.036,85 TL
|Tam Altın
|39.853,00 TL
|40.080,00 TL
|Ziynet Altını
|39.295,72 TL
|40.038,05 TL
|Çeyrek Altın
|9.824,05 TL
|10.040,16 TL
|Yarım Altın
|19.586,46 TL
|20.080,43 TL
|Ata Altın
|40.055,26 TL
|41.067,03 TL
|14 Ayar Bilezik (Gram)
|3.341,88 TL
|4.498,00 TL
|22 Ayar Bilezik (Gram)
|5.574,81 TL
|5.761,72 TL
|Gremse Altın
|99.279,00 TL
|99.877,00 TL
Altın piyasasında işlem yapan yatırımcılar, hem küresel piyasalardaki gelişmeleri hem de yurt içi ekonomik gündemi izlemeyi sürdürüyor. Gün içinde fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebilir.