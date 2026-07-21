Altın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği fiyatlar belli oldu. Serbest piyasada gram altın, ons altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere birçok altın türünde güncel alış ve satış fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın 6.139,74 TL alış, 6.140,62 TL satış fiyatından işlem görüyor. Ons altın ise 4.040,09 dolar alış, 4.040,88 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Serbest piyasada çeyrek altın 9.824,05 TL alış, 10.040,16 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Altın piyasasını takip eden yatırımcılar, güncel fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

21 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Ons Altın 4.040,09 dolar 4.040,88 dolar Gram Altın 6.139,74 TL 6.140,62 TL Cumhuriyet Altını 39.294,34 TL 40.036,85 TL Tam Altın 39.853,00 TL 40.080,00 TL Ziynet Altını 39.295,72 TL 40.038,05 TL Çeyrek Altın 9.824,05 TL 10.040,16 TL Yarım Altın 19.586,46 TL 20.080,43 TL Ata Altın 40.055,26 TL 41.067,03 TL 14 Ayar Bilezik (Gram) 3.341,88 TL 4.498,00 TL 22 Ayar Bilezik (Gram) 5.574,81 TL 5.761,72 TL Gremse Altın 99.279,00 TL 99.877,00 TL

Altın piyasasında işlem yapan yatırımcılar, hem küresel piyasalardaki gelişmeleri hem de yurt içi ekonomik gündemi izlemeyi sürdürüyor. Gün içinde fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebilir.