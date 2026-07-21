Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği uyarınca iki farklı şirkette yaşanan önemli pay sahipliği değişikliklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden finans dünyasıyla paylaştı.

20 Temmuz 2026 raporlama tarihli verilere dayanan duyuruda; Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) ve Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) hisselerinde gerçekleşen ortaklık oranı değişimleri dikkat çekti.

HİSSELERDEKİ SON DURUM

• Datagate Bilgisayar (DGATE): Suat Bayraktar’ın şirket sermayesindeki payı yüzde 5,00 seviyesinden yüzde 4,99’a geriledi. Bayraktar'ın elinde bulunan nominal pay tutarı ise 1.500.750 TL’den 1.497.070 TL’ye düştü.

• Destek Finans Faktoring (DSTKF): Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin şirket sermayesindeki payı yüzde 5,07’den yüzde 4,29’a geriledi. Kurumun sahip olduğu nominal pay miktarı 16.888.694 TL’den 14.312.895 TL seviyesine çekildi.

MKK'DAN ÖNEMLİ HATIRLATMA

MKK tarafından yapılan bildirimde, söz konusu oranların Merkezi Kaydi Sistem'deki güncel verilere göre hesaplandığı ve takası henüz tamamlanmamış alım-satım işlemlerinin bu oranlara dahil edilmediği belirtildi.

Ayrıca Kurum, MKK tarafından yapılan bu bilgilendirmenin, hisse sahibi ilgili kişilerin Tebliğ’in 12. maddesi kapsamındaki resmi açıklama ve bildirim yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığının altını çizdi.

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