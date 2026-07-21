Döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki beklentiler yakından takip edilirken, yatırımcılar dolar ve euro kurundaki son durumu araştırıyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR?

Serbest piyasada 21 Temmuz Salı sabahı itibarıyla dolar 47,18 TL alış, 47,21 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 53,90 TL alış, 53,93 TL satış seviyelerinde alıcı buluyor

PİYASALARIN ODAĞINDA KÜRESEL GELİŞMELER VAR

Döviz kurlarındaki seyirde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler, küresel dolar endeksindeki hareketler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik beklentiler etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, hafta boyunca açıklanacak ekonomik veriler ile merkez bankalarından gelecek mesajları yakından izleyecek.