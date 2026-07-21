PhillipCapital, araştırma kapsamına aldığı CIMSA için 71,50 TL hedef fiyat belirlerken, hisseye "endeks üstü getiri" tavsiyesi verdi. Açıklanan hedef fiyat, mevcut seviyeye göre yüzde 41,86 prim potansiyeline işaret etti.

Aracı kurumların Borsa İstanbul şirketlerine yönelik hedef fiyat raporları gelmeye devam ediyor. Son olarak PhillipCapital, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: CIMSA) hisselerini araştırma kapsamına alarak hedef fiyat ve tavsiyesini yatırımcılarla paylaştı.

Kurum, CIMSA hissesi için 71,50 TL hedef fiyat belirlerken, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak açıkladı.

21 Temmuz 2026 itibarıyla 50,40 TL seviyesinden işlem gören CIMSA hissesi için açıklanan hedef fiyat, mevcut fiyata göre yüzde 41,86 prim potansiyeli taşıyor.

CIMSA hisseleri TSI 11.07 itibarıyla yüzde 1,28'lik yükselişle 50,55 TL'den işlem gördü.

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