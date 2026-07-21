Borsa İstanbul A.Ş., endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre Tera Finansal Yatırım Holding (TRHOL), Koza Polyester (KOPOL) ve Kaplamin Ambalaj (KAPLM) paylarının fiili dolaşım oranları 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren güncellenecek.

3 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞİYOR

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, endeks hesaplamalarında kullanılacak fiili dolaşımdaki pay oranları aşağıdaki şekilde belirlendi:

Hisse Yeni FDPO (%) Geçerlilik Tarihi KAPLM 29 22 Temmuz 2026 KOPOL 22 22 Temmuz 2026 TRHOL 37 22 Temmuz 2026

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören halka açık paylarının toplam ödenmiş sermayesine oranını ifade ediyor. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinin hesaplanmasında kullanılan önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

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