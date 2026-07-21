Sprott Inc. Yönetici Ortağı ve Piyasa Stratejisti Paul Wong, altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde son sert geri çekilmenin büyük ölçüde tamamlanmış olabileceğini belirterek, altının eylül ayından önce döngüsel dip seviyesini oluşturabileceğini söyledi. Wong'a göre, uzun vadede ise para birimlerinin değer kaybetmesi altını yeni tarihi zirvelere taşıyacak temel unsur olmaya devam ediyor.

"ALTIN TEKNİK GÖSTERGELERE GÖRE AŞIRI SATIM BÖLGESİNDE"

Kitco News'e konuşan Wong, altının geçmişte 200 günlük hareketli ortalamasının yaklaşık yüzde 90'ına gerilediğinde güçlü destek bulduğunu, mevcut düşüşün ise bu seviyenin de ötesine geçtiğini ifade etti.

Kullandığı teknik göstergelerin neredeyse tamamının altının "-2 ile -3 standart sapma" seviyesinde aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterdiğini belirten Wong, bunun satış baskısının giderek zayıfladığına işaret ettiğini söyledi.

Wong, bunun mutlaka fiyatların dip yaptığı anlamına gelmediğini ancak satışların büyük bölümünün tamamlanmış olabileceğini belirterek, yatırımcıların artık uygun alım fırsatlarını değerlendirmeye başlayabileceğini ifade etti.

BUGÜN ALTIN YÜKSELİYOR

Altın fiyatları yeni günde de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 6.141,27 TL, çeyrek altın 10.040,97 TL, ons altın ise 4.040,88 dolar seviyesinde işlem görürken, yatırımcıların odağında küresel gelişmeler ve faiz beklentileri yer alıyor.

"YENİ YÜKSELİŞ İÇİN BİR KATALİZÖR GEREKİYOR"

Paul Wong, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi için piyasayı harekete geçirecek yeni bir gelişmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

CTA fonlarının pozisyonlarını büyük ölçüde kapattığını, CFTC verilerinde uzun pozisyonların 2018 seviyelerine gerilediğini aktaran Wong, Batı'daki ETF çıkışlarının ise Çin'deki altın ETF'lerine olan güçlü girişlerle büyük ölçüde dengelendiğini ifade etti.

Deneyimli stratejiste göre, aşırı satım sinyallerinin aynı anda birçok göstergede görülmesi aşağı yönlü hareket alanını önemli ölçüde sınırlandırıyor.

"ALTINDA MEVSİMSEL DİP DÖNEMİ AĞUSTOSTA OLABİLİR"

Wong, altının tarihsel olarak yaz aylarında dip yaptığını hatırlatarak ortalama mevsimsel dip seviyesinin çoğunlukla ağustos ayının başlarında görüldüğünü söyledi.

Geçen yıl Jackson Hole toplantısı sonrasında Fed'in faiz artırımlarına devam etmeyeceği beklentisinin güçlenmesiyle altının yaklaşık 3.600 dolardan 4.500 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan Wong, benzer bir senaryonun bu yıl da yaşanabileceğini dile getirdi.

Jackson Hole toplantısı, Orta Doğu'da yaşanabilecek yeni bir jeopolitik gelişme veya tahvil piyasasında oluşabilecek sert hareketlerin altın için yeni yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini söyledi.

"ASIL MÜCADELE TAHVİL PİYASASINDA YAŞANIYOR"

Wong'a göre önümüzdeki dönemde piyasaların en kritik cephesi tahvil piyasası olacak.

ABD, Almanya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkede tahvil faizlerinin yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Wong, küresel tahvil piyasalarının mevcut görünümden memnun olmadığını ifade etti.

Fed'in enflasyonu olduğundan düşük göstermeye yönelik herhangi bir politika izlemesi halinde tahvil piyasalarının buna sert tepki verebileceğini söyleyen Wong, borçlanma maliyetlerinin giderek daha büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı.

ABD'NİN BORÇ YÜKÜ UYARISI

ABD'nin kamu borcunun yaklaşık 39,5 trilyon dolara ulaştığını belirten Wong, son bir yılda borç stokunun yaklaşık 3,8 trilyon dolar arttığını söyledi.

Faiz giderlerinin artık askeri harcamaları aşmaya başladığını belirten Wong, mevcut mali yapının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Artan yaşam maliyetleri, gelir eşitsizliği, küresel ölçekte yeniden şekillenen tedarik zincirleri, emtia stoklama eğilimi ve artan kamu harcamalarının enflasyonist baskıları güçlendirdiğini söyleyen Wong, merkez bankalarının bu tablo karşısında hareket alanının giderek daraldığını kaydetti.

"PARA BİRİMLERİNİN DEĞER KAYBI ALTININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ"

Paul Wong, hükümetlerin artan borç yükünü finanse edebilmek için sonunda para birimlerinin değerini düşürmek zorunda kalacağını savundu.

Tahvil piyasalarının finansman ihtiyacı nedeniyle göz ardı edilemeyeceğini belirten Wong, bu nedenle para birimlerinin zamanla değer kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Wong'a göre altının uzun vadeli yükselişinin temel nedeni yalnızca yatırımcı ilgisi değil, küresel ölçekte itibari para birimlerinin satın alma gücünün aşınması olacak.

"Borçlar artıyor, bütçe açıkları büyüyor, tahvil faizleri yükseliyor. Sonunda sistem bir tercih yapmak zorunda kalacak. Tahvil piyasasını ayakta tutmanın yolu para birimlerinin değerini düşürmekten geçiyor. Altın için uzun vadeli temel hikaye de tam olarak bu."

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