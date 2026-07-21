Sprott Inc. Yönetici Ortağı ve Piyasa Stratejisti Paul Wong, altın piyasasındaki son sert geri çekilmeye ilişkin dikkat çekici analizlerde bulundu.

Altının teknik ve göstergesel olarak aşırı satım bölgesinde bulunduğunu belirten Wong, yaz sonuna doğru döngüsel bir dip noktasının oluşacağını ve küresel para birimlerindeki değer kaybı (devalüasyon) dalgasıyla birlikte altının yeni tarihi zirvelere tırmanacağını öngördü.

AŞIRI SATIM SİNYALLERİ VE TEKNİK GÖSTERGELER

Wong, altının 200 günlük hareketli ortalamanın altındaki seviyeleri ve teknik osilatörleri incelediğinde, satış baskısının sınırlarına ulaşıldığını belirtti:

• İstatistiksel Doygunluk: Teknik analiz parametrelerinin "eksi iki ila eksi üç standart sapma" seviyesinde aşırı satıma işaret ettiğini vurgulayan Wong, fiyatı daha da aşağı çekmenin istatistiksel olarak zorlaştığını ifade etti.

• Küresel ETF Dengesizliği: Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli fon çıkışlarının, Çin’deki güçlü ETF talebi tarafından fazlasıyla absorbe edildiğine dikkat çekildi.

• Fon Pozisyonları: CTA (Emtia Ticaret Danışmanları) satışlarının durulduğu ve CFTC net uzun pozisyonlarının 2018 seviyelerine kadar gerileyerek dip sinyali verdiği kaydedildi.

DİP NOKTASI İÇİN "JACKSON HOLE" VE AĞUSTOS VURGUSU

Mevsimsel olarak altının genellikle ağustos başında veya sonunda dip yaptığını hatırlatan stratejist, geçen yıl Jackson Hole toplantısı sonrası yaşanan ralliyi örnek gösterdi:

"Altın geçen yıl Jackson Hole sonrasında piyasanın Fed politikalarını satın almasıyla 3.600 dolardan 4.500 dolara kadar sert bir yükseliş kaydetmişti. Bu yıl da benzer bir dinamik görebiliriz. Ağustos ayında jeopolitik bir gelişme, tahvil piyasasındaki bir çalkantı veya Fed kanadından gelecek bir mesaj altını yeniden yukarı taşıyacak katalizör olacaktır."

"ASIL SAVAŞ ALANI TAHVİL PİYASASI, KAZANAN İSE ALTIN"

Küresel mali tablonun sürdürülemez boyutlara ulaştığını savunan Wong, ABD borcunun 39,5 trilyon dolara yükseldiğini ve yıllık faiz giderlerinin askeri harcamaları aştığını belirtti.

Küreselleşmeden uzaklaşma, tedarik zincirlerinin yerelleşmesi, enerji ve emtia stokçuluğu gibi faktörlerin kronik enflasyonu beslediğini ifade eden uzman, merkez bankalarının köşeye sıkıştığını söyledi:

• Tahvil İsyanı Riskine Karşı Para Değer Kaybı: Merkez bankalarının yükselen tahvil getirilerini kontrol altında tutmak zorunda olduğunu belirten Wong, borçların ödenilebilir kalması için itibari para birimlerinin değerinin kademeli olarak düşürülmesinden başka seçenek kalmadığını dile getirdi.

• Değersizleştirme Ticareti (Debasement Trade): Altındaki asıl yükseliş trendinin bireysel yatırımcı ilgisinden ziyade, küresel para sistemindeki bu zorunlu devalüasyondan kaynaklandığı vurgulandı.

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