Altın fiyatlarında 2025 yılında yaşanan güçlü yükselişin ardından başlayan düzeltme süreci yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Bank of America (BofA), ons altında son aylarda görülen geri çekilmenin henüz erken aşamada olduğunu belirtirken, teknik göstergelerin kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğine işaret etti.

2025'İN GÜÇLÜ YÜKSELİŞİ 2026'DA YERİNİ DÜZELTMEYE BIRAKTI

Bank of America'nın analizine göre altın, 2025 yılında yaklaşık yüzde 63 değer kazanarak son 40 yılı aşkın dönemin en güçlü yıllık performanslarından birini gösterdi. Ancak 2026 yılında yatırımcıların kâr satışları ve yükselişin ardından gelen düzeltmeyle birlikte fiyatlarda geri çekilme yaşandı.

Ağustos vadeli ons altın son dönemde 3.975 dolar seviyelerinde işlem görürken, son bir ayda yüzde 10,6, yıl başından bu yana ise yüzde 7,5 değer kaybetti.

Bank of America, bu düşüşün uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmediğini, güçlü yükselişlerin ardından görülen normal bir fiyat düzeltmesi olduğunu değerlendiriyor.

ALTINDA DALGALI SEYİR YIL SONUNA KADAR DEVAM EDEBİLİR

Banka, altındaki yükselişin yaklaşık 121 hafta sürdüğünü, mevcut geri çekilmenin ise yalnızca 24 haftadır devam ettiğini belirtti.

Analistlere göre geçmiş fiyat hareketleri dikkate alındığında düzeltme sürecinin yaklaşık 46 haftaya kadar uzaması mümkün görünüyor. Bu nedenle ons altında 2026 yılının sonuna kadar zaman zaman yükselişlerin, zaman zaman ise düşüşlerin görülebileceği ifade ediliyor.

HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR?

Bank of America, ons altında 4.000 doların kısa vadede önemli bir destek olmaya başladığını ancak fiyatların hâlâ dalgalanmaya açık olduğunu belirtti.

Banka, kısa vadede 4.325-4.500 dolar bandına doğru bir toparlanma yaşanabileceğini ancak bu yükselişin kalıcı olmayabileceğini düşünüyor.

Olası yeni düşüşlerde ise 3.703 dolar ve 3.605 dolar seviyeleri yatırımcıların yakından izlemesi gereken destek noktaları olarak öne çıkıyor.

TEKNİK GÖSTERGELER NE SÖYLÜYOR?

Bank of America'nın kullandığı teknik analiz göstergeleri, altındaki güçlü yükselişin ardından yukarı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret ediyor.

Raporda; 3.703 ve 3.605 doların güçlü destek bölgeleri olduğu,

Altının bir süre önce aşırı alım bölgesine ulaştığı için yükseliş hızının yavaşladığı ve

Fiyat 3.827 doların üzerinde kaldığı sürece yeniden toparlanma ihtimalinin devam ettiği değerlendirildi.

4000 DOLAR CİVARINDA ACELE ETMEYİN UYARISI

Bank of America, yatırımcıların 4.000 dolar seviyesine yakın fiyatlardan büyük alımlar yapmak yerine kademeli hareket etmelerini öneriyor.

Analize göre fiyat 4.000 doların altına geriledikçe küçük alımlar yapılabilir. Eğer ons altın 3.700-3.250 dolar bandına kadar düşerse, bu seviyeler daha güçlü alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜM OLUMLU

Bank of America, kısa vadede dalgalı bir görünüm beklese de altının uzun vadeli yükseliş hikayesinin sona ermediğini düşünüyor.

Banka, teknik görünümün yeniden güçlenmesi ve piyasa koşullarının dengelenmesiyle birlikte 2027 veya 2028 yıllarında altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.

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