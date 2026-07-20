Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk altı ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın basıldı. Bu devasa üretim için toplamda 33 ton 412 kilogramı aşkın altın işlendi.

Üretilen altınların büyük bir kısmını ziynet grubundaki ürünler oluşturdu. Yılın ilk yarısında basılan 8 milyon 454 bin 870 adet ziynet altının 6 milyon 222 bin 610 adedi çeyrek altın olarak kayıtlara geçti.

Çeyrek, tüm altın çeşitleri arasında en çok üretilen ürün unvanını açık ara korudu.

İlk yarıda piyasaya sürülen diğer ziynet altınların dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

• Yarım Altın: 898 bin 835 adet

• Birlik (Tam) Altın: 1 milyon 288 bin 413 adet

• İkibuçukluk Altın: 44 bin 702 adet

• Beşlik Altın: 310 adet

Basılan tüm ziynet altınların toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogramı buldu.

SİKKE GRUBUNDA "TAM ALTIN" ÖNE ÇIKTI

Halk arasında "ata lira" olarak da bilinen sikke cumhuriyet altınları kategorisinde ise en çok ilgiyi "birlik" (tam) altın gördü.

Bu dönemde toplam 1 milyon 362 bin 11 adet sikke altın basılırken, bunun 1 milyon 227 bin 909 adedini birlik sikke altın oluşturdu.

Sikke kategorisindeki diğer basım adetleri:

• Çeyrek Sikke: 110 bin 670 adet

• Yarım Sikke: 17 bin 582 adet

• Beşlik Sikke: 5 bin 250 adet

• İkibuçukluk Sikke: 600 adet

Sikke cumhuriyet altınlarının toplam üretim ağırlığı ise 9 ton 322 kilogram olarak hesaplandı.

REŞAD ALTIN ÜRETİMİ 12 BİNİ AŞTI

Koleksiyoncuların ve özel yatırımların gözdesi olan Reşad altın serisinde de üretim devam etti.

Yılın ilk 6 ayında yarım, birlik, ikibuçukluk ve beşlik türlerinde olmak üzere toplam 12 bin 302 adet Reşad altını basıldı. Bu üretimin toplam ağırlığı 203 kilogramı geçti.