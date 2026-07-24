Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına dair sinyaller ile küresel piyasalardaki jeopolitik riskler döviz pariteleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Yatırımcılar bir yandan yurt içi enflasyon ve faiz kararlarını takip ederken, diğer yandan serbest piyasadaki dengelenme sürecini izliyor.

Piyasalardan alınan son verilere göre serbest piyasada öne çıkan döviz kurları saat 06:57 itibarıyla şu şekilde:

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

• ABD Doları (USD): Alış 47,33 TL | Satış 47,34 TL

• Euro (EUR): Alış 53,91 TL | Satış 53,94 TL

• İngiliz Sterlini (GBP): Alış 63,07 TL | Satış 63,12 TL

• İsviçre Frangı (CHF): Alış 57,93 TL | Satış 57,97 TL

(Not: Serbest piyasa verileri gün içinde anlık olarak değişiklik gösterebilir.)