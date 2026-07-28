28 Temmuz 2026 Salı günü dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel döviz alış-satış fiyatları, Dolar/TL ve Euro/TL'de son durum.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro kurundaki son durumu yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki beklentiler döviz kurlarında hareketliliğe neden olurken, "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" soruları da sıklıkla araştırılıyor.
DOLAR VE EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
28 Temmuz TSİ 07.25 itibarıyla dolar ve euroda güncel fiyatlar şöyle;
Dolar
Alış: 47,3694
Satış: 47,3893
Euro
Alış:53,8814
Satış: 53,9483
DÖVİZ PİYASASINDA SON GÖRÜNÜM
Dolar/TL 47 lira seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, Euro/TL ise 54 liraya yakın seviyelerde işlem görüyor. Döviz piyasasında fiyatlamalar; küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmeler ve yurt içindeki makroekonomik veriler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor.